كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات تركية تستهدف منطقة رأس العين في شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "قصفاً جوياً ومدفعياً يستهدف مدينة رأس العين ومحيطها"، مشيراً إلى 4 غارات جوية على الأقل استهدفت المنطقة.
وأشار إلى قصف مدفعي تركي يستهدف قرى في محيط مدينة تل أبيض الواقعة على بعد أكثر من مئة كيلومتر غرب رأس العين.
وشاهد مراسل صحافي في مدينة رأس العين عشرات المدنيين من رجال ونساء وأطفال حملوا أغراضهم الشخصية خارجين في المدينة إن كان في سيارات او سيراً.
وأفاد عن بدء انتشار لمقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية في المدينة.
وحذرت منظمة العفو الدولية الأربعاء، أطراف النزاع من استهداف المدنيين وأهداف مدنية. وقالت مديرة بحوث الشرق الأوسط لين معلوف، إن "تركيا ملزمة بموحب القانون الإنساني الدولي أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".
واستهدفت غارات جوية تركية منطقة رأس العين في شمال سوريا.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن المقاتلات التركية تقصف مواقع عسكرية والمدنيين في تل أبيض ورأس العين والقامشلي وعين عيسى.
وأسفر القصف سقوط قتلى مدنيين جراء الهجوم التركي.
وأوضح "بالي"، خلال تصريحاته لـ "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أن لديهم القدرة على المناورة، مؤكدا أن الجيش التركي لن يحقق أهدافه في سوريا.