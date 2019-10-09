كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: الحوثيون ارتكبوا 30000 انتهاك في قطاع التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تقرير لحقوق الإنسان، أن ميليشيات الحوثيين ارتكبت، في صنعاء وغيرها من المحافظات التي يسيطر عليها الانقلاب، وحوالي 30000 انتهاك في المؤسسات التعليمية خلال عام واحد.

وتشمل هذه الانتهاكات القتل، والاعتداءات الجنسية، والخطف، والتجنيد القسري للأطفال.

وأصدرت: "مواطنا من أجل حقوق الإنسان"، التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، تقريرًا يغطي الفترة من أكتوبر 2018 إلى أكتوبر 2019.

وبعنوان "نحو النسيان"، قال التقرير، إن التعليم في المناطق التي يديرها الحوثيون يعاملون كأنه مهزلة كالعنف والأسلحة والثقافة الموت ينتشر بين الطلاب الشباب.

وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني "محمد عسكر" في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المدى الذي وصلت إليه انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان إلى مستويات لا يمكن تخيلها.

وأشار إلى أنه نقل تلك الرسالة إلى منظمة رصد حقوق الانسان (HRW) أندريا براسو في اجتماع في واشنطن.

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وتم إبلاغ مدير منظمة رصد حقوق الانسان بواشنطن بالانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات التي تدعمها إيران.

وشملت عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وتجنيد الأطفال، والاعتداء البدني واللفظي، وكذلك تعديل المناهج التعليمية الوطنية لتناسب أجندة طائفية.

كما شغل الوزير عسكر براسوف على الحوثيين الذين قصفوا منازل المعارضة، ودمروا المؤسسات العامة والخاصة، وانتهاك حقوق المرأة وخطف الناشطين.

وقال عسكر، "خلال الاجتماع، تحدثت عن خرق جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، من الحق في الحياة إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية مثل الحق في حرية التعبير والحركة والمعيشة".

ودعا عسكر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى لعب دورها فيما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن.

وأكد استعداد الحكومة اليمنية للعمل مع المنظمات الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان ومحاكمة المنتهكين.

