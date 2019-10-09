كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف الهجوم على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا، ويحذر من أن الاتحاد الأوروبي لن يدفع لمساعدة أنقرة في إقامة أي منطقة آمنة هناك.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في حديثه إلى المشرعين في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء: "أدعو تركيا وكذلك الجهات الفاعلة الأخرى إلى التحلي بضبط النفس ووقف العمليات الجارية بالفعل، ونحن نتحدث".

ومع الإقرار بأن لدى تركيا مخاوف أمنية على حدودها مع سوريا، يقول يونكر إنه "إذا كانت الخطة التركية تتضمن إنشاء منطقة آمنة، فلا تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يدفع ثمن أي منها".

ويدفع الاتحاد الأوروبي لتركيا 6 مليارات يورو (6.6 مليار دولار) لمساعدة البلاد على التعامل مع ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها مقابل إيقاف المهاجرين المغادرين إلى أوروبا، لكن تسعى أنقرة للحصول على المزيد من الأموال وسط مخاوف من عبور الآلاف من السوريين حدودها قريبًا.

قال متحدث باسم القوة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا، والتي تدعمها الولايات المتحدة، إن الطائرات الحربية التركية بدأت في استهداف "المناطق المدنية" في شمال سوريا.

وقال مصطفى بالي من القوات الديمقراطية السورية، إن الغارات الجوية تسببت في "ذعر كبير بين سكان المنطقة".

وجاءت تغريدة بالي بعد ظهر الأربعاء بفترة وجيزة من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة أن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا قد بدأ.

وتحشد تركيا قواتها منذ أيام استعدادًا لشن هجوم على مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا تعتبرهم أنقرة منظمة إرهابية.

وقال مسؤول أمريكي، إن الغارات الجوية التركية في شمال شرق سوريا ليست منسقة مع الجيش الأمريكي وتعتبر خطرة على قوات التحالف والمدنيين في المنطقة.

تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لإحاطة الصحفيين.

وقال أردوغان في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء، إن العملية المسماة "ربيع السلام" قد بدأت، مشيرا إلي أن العملية تهدف إلى القضاء على "تهديد الإرهاب" ضد تركيا.

في وقت سابق، ذكرت تقارير التلفزيون التركي، أن الطائرات التركية قصفت مواقع كردية سورية عبر الحدود من تركيا.

لطالما هددت تركيا بشن هجوم على المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، ووافق ترامب على سحب القوات الأمريكية من سوريا ومنح السيطرة إلى تركيا

يدافع الرئيس دونالد ترامب عن قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مشيرًا إلى التركيز على "الصورة الكبيرة!".

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وغرد ترامب الأربعاء أن "الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق في تاريخ بلدنا!".