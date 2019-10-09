كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تهدد بانتهاك الصفقة النووية الرابعة.. وتزيد الضغط على الأوروبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زاد الضغط الإيراني على شركائها الأوروبيين لمواجهة العقوبات الأمريكية قبل شهر واحد من انتهاء فرصته الثالثة في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وتقوم طهران الآن بوضع علامة على انتهاك رفيع المستوى مقارنة بالثلاثة الأولى في طريق انسحابها التدريجي من الصفقة النووية عن طريق تخفيض الالتزامات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشار شركاؤها الأوروبيون إلى اللجوء إلى آلية تحفيز إذا استمرت طهران في خفض التزاماتها.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني محمد رضا بور الإبراهيمي أمس الثلاثاء، إن بلاده مصممة على خفض التزاماتها النووية من خلال اتخاذ خطوة رابعة على طريق الانسحاب التدريجي من الصفقة النووية.

وتساءل أيضًا لماذا لم يتخذ الأوروبيون أي خطوة "إيجابية" للحفاظ على الصفقة النووية "بينما طالب إيران بالامتثال لالتزاماتها".

وتساءل الإبراهيمي: "أن الخطوة الثالثة التي أعلنت طهران اتخاذها في سبتمبر "تنطبق على الاتفاق النووي"، ثم خاطب الأوروبيين والأمريكيين وأخبرهم أن بلاده "مصممة" على اتخاذ الخطوة الرابعة في تخفيض التزاماتها النووية.

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وأشار إلى أن إيران ستواصل طريقها إذا لم يف الأوروبيون بالتزاماتهم، مضيفًا: "أن الالتزام بالتزامات الاتفاق في ضوء الوضع الحالي "ليس منطقيًا".

وفي فيينا، قال السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) كاظم غريب عبادي: "إن تخفيض بلاده لالتزاماتها النووية لم يؤثر على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي مؤتمر عقد في فيينا، نفى غريب عبادي أي تأثير لخفض التزام إيران على "تنفيذ البروتوكول الإضافي"، والذي يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية والتحقق من امتثال إيران لشروط الاتفاقية.

ونقلت الوكالات الإيرانية عن غريب عبادي قوله إنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مارست "أقصى ضغط لتدمير الاتفاق والقرار (2231) وتعهدت بمعاقبة الآخرين على الفور في حالة وفائهم بالتزاماتهم بموجب الاتفاق وقرار الامم المتحدة. "

وأشار: "أن إيران لا تزال في الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي نتيجة الوعود التي قدمها زعماء آخرين للاتفاق على تعويض العقوبات الامريكية".

وأشار السفير الإيراني أيضًا إلى أن بلاده لم تحقق أي نتائج بعد على الرغم من قرارها بتنفيذ المادتين (260 و(36) من الصفقة.

