"أرامكو" تعلن استقرار إنتاج النفط عند 9.9 ملايين برميل يومياً

وأكد "الناصر"، خلال مؤتمر النفط والمال، اليوم الأربعاء، إن الهجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين، لم تؤثر على وضع الطرح العام الأولي للشركة، وذلك قبل إدراج جزئي مزمع في البورصة.

وقال إن الإنتاج استقر في أكتوبر، عند 9.9 مليون برميل يومياً.

وأضاف أن أرامكو في طريقها لاستعادة طاقتها الإنتاجية القصوى للنفط بـ12 مليون برميل يومياً بنهاية نوفمبر المقبل.