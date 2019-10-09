القضاء التونسي يفرج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

قرر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي.

القرار القضائي، اتخذته محكمة التعقيب التونسية، وسط ترحيب كبير من مناصري القروي.

الإفراج عن القروي اليوم، يأتي بعد تقديمه بطلب تأجيل الانتخابات المقرر أن تجري في 13 أكتوبر، حسب ما قال أحد محاميه.

وكان القضاء التونسي قد رفض الأسبوع الماضي إطلاق سراح المرشح نبيل القروي، الذي حل ثانيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مما دفع بالعديد من المراقبين إلى التساؤل عن مدى شرعية المسلسل الانتخابي برمته، في ظل الإصرار على سجن مرشح جعلته استطلاعات الرأي من الأوفر حظا للوصول إلى قصر قرطاج.