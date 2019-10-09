بسبب الإصابة.. سبعة لاعبين يغيبون عن الأسود ضد ليبيا

سيحرم المنتخب الوطني لكرة القدم، من سبعة لاعبين أساسيين، في مباراته الودية، التي ستجمعه بالمنتخب الليبي، بعد غد الجمعة، في المركب الشرفي لمدينة وجدة.

ولن يكون بمقدور البوسني، وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، الاعتماد على خدمات، كل من حكيم زياش، الذي غادر معسكر الأسود، اليوم الأربعاء، لإكمال تعافيه من الإصابة في هولندا، والمدافع رومان سايس، الذي أصيب في لقاء فريقه، وولفرهامبتون الأخير، أمام مضيفه مانشستر سيتي.

وتحرم الإصابة، أيضا، عادل تاعرابت، لاعب بنفيكا البرتغالي، من خوض لقاء ليبيا، بينما يبقى احتمال ظهوره ضد الغابون واردا، كما أعلن عن ذلك خاليلوزيتش.

ويغيب عن لقاء العناصر الوطنية ضد ليبيا، وللسبب نفسه، كل من نصير مزراوي، وفؤاد شفيق، ونبيل درار، بالإضافة إلى أشرف حكيمي.

وكان خاليلوزيتش قد استدعى أربعة لاعبين للالتحاق بتجمع الأسود، من أجل تعويض الغيابات المؤثرة في تشكيلته، وهم وليد الكرتي، وعبد الكريم باعدي، والمهدي كارسيلا، ثم عمر القادوري.