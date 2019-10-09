معتقل يشنق نفسه داخل مخفر للدرك الملكي بتيط مليل

أقدم شخص، اليوم الأربعاء، على الانتحار داخل مخفر الدرك الملكي بمنطقة تيط مليل، التابعة لنفوذ إقليم مديونة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخص الهالك كان تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، بأمر من النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تكوينه لعصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وكان من المفروض أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة يوم غد الخميس.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه تم العثور على الهالك مشنوقا بواسطة حبل داخل المخفر المذكور، في ظروف غامضة.
هذا وتم فتح تحقيق في الموضوع، من أجل معرفة تفاصيل إضافية حول هذه الواقعة.
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