عاجل.. الملك محمد السادس يعين الوزراء الجدد

عين الملك محمد السادس قبل قليل، الوزراء الجدد بحكومة سعد الدين العثماني الثانية، التي أصبحت تتكون من خمسة أحزاب، بعدما غادرها حزب التقدم والاشتراكية.
ويرتقب أن يلي التعيين الملكي، مجلس للوزراء، سيترأسه الملك، ويضم في جدول أعماله عرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020.
التفاصيل بعد قليل..
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