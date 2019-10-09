تونس: قرار قضائي بالإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر القضاء التونسي، مساء اليوم، الأربعاء، إطلاق سراح المرشح للرئاسة نبيل القروي، حسبما أفاد محاميه، كمال بن مسعود.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ابن مسعود قوله، إن "محكمة النقض تخلت عن قرار غرفة الاتهام" الذي أوقف القروي بموجبه أواخر آب/ أغسطس الماضي.
تفاصيل أوفى لاحقا...
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