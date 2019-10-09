اجتماع طارئ لمجلس الأمن الخميس بشأن العدوان التركي

أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة، الخميس، لبحث تطورات العدوان التركي العسكري على سوريا.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاجتماع لمناقشة العدوان التركي.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية بفرنسا أميلي دو مونشالان أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إن "الدول الثلاث تضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك لإدانة الهجوم التركي بشدة".

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وأضافت أنه سيتم الاتفاق على بيان منفصل يصدر عن الاتحاد الأوروبي بعد أن توقع كل الدول عليه.

وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد".

وطالب بالي بإنشاء "منطقة حظر طيران" لإيقاف الهجوم التركي على سوريا.

وأكدت وكالة الأنباء السورية أن "القوات التركية تشن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".