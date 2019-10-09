مصر تُدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت مصر، الأربعاء، بأشد العبارات، العدوان التركي على الأراضي السورية، ودعت لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن "هذا الاجتماع يهدف إلى بحث سبل العمل للحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها".

وأضاف البيان أن "تلك الخطوة التركية تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

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وأكد البيان مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، عن التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين.

وطالبت مصر بـ"وقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء هندسة ديموغرافية لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا".

وحذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.