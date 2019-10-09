إشادة أمريكية بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

أشاد أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي بالدور المحوري لمصر في نشر ثقافة السلام بالشرق الأوسط وجهودها لمكافحة الإرهاب، بالتوازي مع مساعيها لدفع مسيرة التنمية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، وفدا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن ولاية جنوب كارولينا، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لدعم جهود المنظومة المتكاملة لمكافحة الفكر المتطرف والتشدد والإرهاب، بجانب الاهتمام بقضايا التعليم في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري.

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وقال بسام راضي متحدث الرئاسة المصرية: "إن السيسي أكد خلال اللقاء حرص بلاده على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة"، معربا عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به الكونجرس في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها.





وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، سواء بين البلدين بوجه عام، أو مع ولاية جنوب كارولينا على وجه الخصوص، لا سيما في مجالات الزراعة والتجارة والتعليم العالي والفني وتبادل الخبرات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية من الجانبين.

وتابع أن اللقاء تضمن بحث عدد من القضايا والملفات الإقليمية التي أكد السيسي خلالها سياسة مصر الثابتة التي تهدف للحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام حقوق الشعوب في أن تحيا بأمن واستقرار، ومنح الأولوية لتفعيل وإنفاذ إرادة الشعوب.