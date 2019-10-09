هولندا تستدعي سفير تركيا احتجاجا على العدوان شمالي سوريا

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/10/9 08:02 م بتوقيت أبوظبي
ستيف بلوك وزير خارجية هولندا
استدعت وزارة الخارجية الهولندية، الأربعاء، السفير التركي لديها، بعد عدوان بلاده على شمالي سوريا.
وسلمت الخارجية الهولندية السفير التركي احتجاجا رسميا على عدوان جيش بلاده، الذي يستهدف الأراضي السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي.
وكان مجلس الأمن الدولي أعلن في وقت سابق، عقد جلسة طارئة، الخميس، لبحث تطورات العدوان التركي العسكري على سوريا.
وجاء هذا القرار بعد دعوة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاجتماع لمناقشة العدوان التركي.
وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد".
وأكدت وكالة الأنباء السورية أن "القوات التركية تشن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".
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