الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفرجت محكمة تونسية، الأربعاء، عن نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، والمرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.
وقال عماد بن حليمة محامي نبيل القروي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن قرار محكمة التعقيب يعني الإفراج عن نبيل القروي فورا، ومغادرته السجن ستكون خلال الساعات المقبلة".
وجاء قرار الإفراج عن القروي بعد تقديم محاميه طلبا للإفراج عنه، وإبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بإخراجه من السجن، وقبل يومين من انتهاء الحملة الرئاسية.
وفاز القروي في الدور الأول للانتخابات الرئاسية بـ15% من أصوات الناخبين، وحل في المرتبة الثانية بعد المرشح المستقل قيس سعيد الذي فاز بـ18%.
وسجن نبيل القروي منذ 23 أغسطس/آب الماضي بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
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