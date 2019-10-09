غارة جوية للجيش الليبي تدمر 3 آليات للمليشيات جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، شن غارة جوية في جنوبي طرابلس، ما أسفر عن تدمير 3 آليات للمليشيات المسلحة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، إن قواته تمكنت من تدمير 3 اّليات للمليشيات في محور الطويشة جنوبي العاصمة طرابلس.

ولفت المركز، في بيان إلى أن سلاح الجو الليبي شن غـارة جويـة أيضاً على معسكر للمليشيات في محور العزيزية، جنوبي العاصمة، وأنه تم العثور على مخزن للسلاح تابع للمليشياوي معمر الضاوي وتمكن من السيطرة عليه.





وكان العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، قال الاثنين الماضي، إن القوات تسيطر على أكثر من ثلثي منطقة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس.

Advertisements

وقال المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إن أكثر من ثلثي منطقة العزيزية تحت قبضة الجيش الليبي، لافتا إلى استمرار الاشتباكات بالمنطقة.

وصدر بيان لشعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، قال فيه إن القوات المسلحة تتقدم في العزيزية بغطاء جوي يشرف عليه القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بشكل مباشر.

وحول أهمية المنطقة، شدد المحجوب علي أن السيطرة على العزيزية تؤدي لقطع التواصل مع مدينة غريان، التي تسيطر عليها المليشيات، ومن ثم السيطرة بشكل أكبر علي جنوب العاصمة من ناحية العزيزية، فضلا عن قطع التواصل بين المنطقة وغريان.





ويخوض الجيش الليبي منذ أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات، التي تسيطر عليها منذ سنوات، فضلا عن جماعة الإخوان المدعومة من تركيا.

ويوجه الجيش الليبي، منذ أيام، ضربات قاسية ضد تمركزات الطائرات التركية المسيرة التابعة للمليشيات في قاعدة معيتيقة والكلية الجوية بمدينة مصراتة.