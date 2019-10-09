العدوان التركي يجبر "سوريا الديمقراطية" على وقف قتال داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، وقف عملياتها القتالية العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، بسبب العدوان التركي على شمالي البلاد.

ودعت القوات دول التحالف الدولي لتحمل مسؤولياتها ومنع وقوع كارثة إنسانية، كما أعلنت في وقت سابق مقتل مدنيين اثنين جراء الغارات التركية.

وكانت جمهورية ألمانيا الاتحادية أدانت في وقت سابق، الأربعاء، العدوان التركي على شمالي سوريا، مؤكدة أنه يعمل على إعادة تنشيط دور تنظيم داعش الإرهابي.



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وأعلن رئيس تركيا بدء العدوان في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي سوريا.



وأكدت وكالة الأنباء السورية "شن القوات التركية قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".

