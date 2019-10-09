فرنسا و #ألمانيا و #بريطانيا تعد بيانا للتنديد بالهجوم التركي على #سوريا

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أميلي دو مونشالان وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي قالت أميلي دو مونشالان وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا اليوم الأربعاء إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعت لعقد جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الهجوم التركي على شمال سوريا. وأضافت دو مونشالان أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أن الدول الثلاث بصدد إصدار بيان مشترك "يندد بشدة" بالعملية التركية، في حين أنه سيتم الاتفاق على بيان منفصل يصدر عن الاتحاد الأوروبي بعد أن توقع كل الدول عليه.

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