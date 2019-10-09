الخارجية المصرية: الخطوة التركية تمثل اعتداء صارخا على سيادة دولة عربية

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 الخارجية المصرية دانت مصر الاعتداء التركي على مناطق في شمال سوريا اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019.

واتهمت الخارجية المصرية تركيا بشن اعتداء صارخ واستغلال الظروف التي تمر بها سوريا. وأضافت أن الخطوة التركية تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة. وكانت هولندا استدعت السفير التركي لديها بعد العملية العسكرية في شمال سوريا. Advertisements وقالت مصادر إعلامية إن هولندا أدانت بشدة واستعدت سفير تركيا للاحتجاج. وفي وقت سابق اليوم دانت كل من ألمانيا وفرنسا العملية التركية في مناطق الشمال السوري. واعتبرت روسيا، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، العملية التركية تعديا على سيادة سوريا. ويعقد مجلس الأمن غدا اجتماعا لمناقشة الهجوم التركي على سوريا.

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