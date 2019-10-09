اخبار العالم

هولندا تدين العملية التركية شمال سوريا وتستدعي سفير أنقرة لديها

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

هولندا تدين العملية التركية شمال سوريا

هولندا تدين العملية التركية شمال سوريا

هولندا تدين العملية التركية شمال سوريا وتستدعي سفير أنقرة لديها

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

استدعت هولندا السفير التركي لديها بعد العملية العسكرية في شمال سوريا.

 

وقالت مصادر إعلامية إن هولندا أدانة بشدة واستعدت سفير تركيا للاحتجاج.

 

وفي وقت سابق اليوم دانت كل من ألمانيا وفرنسا العملية التركية في مناطق الشمال السوري.

 

واعتبرت روسيا، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، العملية التركية تعديا على سيادة سوريا.

Advertisements

 

ويعقد مجلس الأمن، غدا، اجتماعا لمناقشة الهجوم التركي على مناطق في الحسكة والرقة السوريتين.

 

إلى ذلك، أعلنت سوريا الديمقراطية تعليق كافة عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش بسبب العملية التركية.

 

وقالت قسد إنها أعادت انتشارها في مناطق الهجوم ونفذت عمليات ضد القوات التركية على الحدود.

 

وأعلن الجيش التركي اليوم عن بدء عملية عسكرية شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هولندا تدين العملية التركية شمال سوريا وتستدعي سفير أنقرة لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا