هولندا تدين العملية التركية شمال سوريا وتستدعي سفير أنقرة لديها

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

هولندا تدين العملية التركية شمال سوريا

كتب الخليج 365 ـ متابعات

استدعت هولندا السفير التركي لديها بعد العملية العسكرية في شمال سوريا.



وقالت مصادر إعلامية إن هولندا أدانة بشدة واستعدت سفير تركيا للاحتجاج.

وفي وقت سابق اليوم دانت كل من ألمانيا وفرنسا العملية التركية في مناطق الشمال السوري.

واعتبرت روسيا، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، العملية التركية تعديا على سيادة سوريا.

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ويعقد مجلس الأمن، غدا، اجتماعا لمناقشة الهجوم التركي على مناطق في الحسكة والرقة السوريتين.

إلى ذلك، أعلنت سوريا الديمقراطية تعليق كافة عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش بسبب العملية التركية.

وقالت قسد إنها أعادت انتشارها في مناطق الهجوم ونفذت عمليات ضد القوات التركية على الحدود.

وأعلن الجيش التركي اليوم عن بدء عملية عسكرية شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية.