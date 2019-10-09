- 1/2
- 2/2
الأربعاء 9 أكتوبر 2019
هولندا تدين العملية التركية شمال سوريا
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
استدعت هولندا السفير التركي لديها بعد العملية العسكرية في شمال سوريا.
وقالت مصادر إعلامية إن هولندا أدانة بشدة واستعدت سفير تركيا للاحتجاج.
وفي وقت سابق اليوم دانت كل من ألمانيا وفرنسا العملية التركية في مناطق الشمال السوري.
واعتبرت روسيا، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، العملية التركية تعديا على سيادة سوريا.
ويعقد مجلس الأمن، غدا، اجتماعا لمناقشة الهجوم التركي على مناطق في الحسكة والرقة السوريتين.
إلى ذلك، أعلنت سوريا الديمقراطية تعليق كافة عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش بسبب العملية التركية.
وقالت قسد إنها أعادت انتشارها في مناطق الهجوم ونفذت عمليات ضد القوات التركية على الحدود.
وأعلن الجيش التركي اليوم عن بدء عملية عسكرية شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر هولندا تدين العملية التركية شمال سوريا وتستدعي سفير أنقرة لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.