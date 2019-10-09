عاجل.. الإفراج عن مرشحة الرئاسة التونسي نبيل القروي

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 القروي كتب الخليج 365 ـ متابعات أكدت مصادر تونسية، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، إفراج السلطات عن المرشح نبيل القروي.

وقالت المصادر إن السلطات أفرجت بالفعل عن المرشح الرئاسي القروي. Advertisements وأضافت أن محكمة التعقيب تأذن بالإفراج عن المتهم نبيل القروي, بعد قبول الطعن شكلا وأصلا, قرار دائرة الاتهام ونقض دون إحالة. وكانت المحكمة رفضت، في وقت سابق، طلبا بالإفراج عن المرشح عن حزب "قلب تونس". وقوبل اعتقال السلطات التونسية للقروي بإدانات حقوقية على نطاق واسع.

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