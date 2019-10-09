قوات سوريا الديمقراطية تعلق كافة عملياتها ضد داعش بسبب العملية التركية

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
قوات سوريا الديمقراطية
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الخليج 365 ـ متابعات
قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها علقت كل العمليات العسكرية ضد داعش بعد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في "قسد" تأكيده تعليق كافة العمليات ضد داعش في شمال شرق سوريا.
وأعلنت قوات سوريا عن مقتل عدد من المدنيين بالهجوم التركي الذي بدأ اليوم وسط إدانات دولية واسعة.
ويجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم غد الخميس، لبحث الوضع في شمال سوريا.
وأدى الهجوم التركي إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من مدن القامشلي ورأس العين وعين عيسى في محافظتي الحسكة والرقة شمال شرقي سوريا.
وأدانت كل من ألمانيا وفرنسا الهجوم التركي في حين دعا حلف شمال الأطلسي تركيا إلى ضبط النفس.
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