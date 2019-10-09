شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: قلقون من العملية التركية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن قلقه الشديد من عملية عسكرية تركية محتملة في شمال سورية، والتقى بالقيادية الكردية إلهام أحمد (الإثنين).
وأوضحت مصادر في محيط الرئيس الفرنسي أن الفكرة هي الإظهار بأن فرنسا تقف إلى جانب قوات سورية الديموقراطية لأنهم حلفاء أساسيون في القتال ضد «داعش»، وبأننا قلقون جداً من احتمال شن عملية عسكرية تركية في سورية وسنوصل هذه الرسائل مباشرة للسلطات التركية.
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