شاهد.. قوات سوريا الديمقراطية تقصف الجيش التركي بالهاون

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر مقطع فيديو حصلت عليه موفدة "العربية"، الأربعاء، قصف قوات سوريا الديمقراطية للجيش التركي بقذائف الهاون وذلك بعد وقت قصير من بدء تركيا عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.
هذا وأفادت وكالة "الأناضول"، بسقوط ستة صواريخ أطلقت من مدينة القامشلي السورية في قلب مدينة نصيبين التركية الحدودية.
فيما ذكرت قناة "إن.تي.في" أن قذيفتي مورتر سقطتا على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية دون أن تسفرا عن سقوط ضحايا.
وقال مصدر أمني تركي إن مدافع هاوتزر بدأت بضرب مواقع مخازن ذخيرة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية كما ضربت المدفعية مواقع للوحدات أيضا.
هذا وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر الأربعاء غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.
وأفاد مراسل فرانس برس في منطقة رأس العين عن قصف مدفعي متواصل يستهدف مدينة رأس العين ما دفع بعشرات السكان إلى النزوح، في وقت أعلنت قوات سوريا الديموقراطية بدء تركيا شن غارات "ضد مناطق مدنية" متسببة بحالة "هلع" بين الناس.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية في وقت سابق اليوم الأربعاء.
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