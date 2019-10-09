رداً على العدوان التركي على سوريا.. سيناتور أمريكي يتوعد: سأجعل أردوغان يدفع ثمناً باهظاً

الموجز

أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي جراهام، أنه سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدفع ثمناً باهظاً، وذلك بعد بدء القوات التركية عملية عسكرية لها في شمال شرق سوريا.

وقال جراهام، في تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع تويتر اليوم، إنه سيبذل جهودا في الكونجرس "لجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا".

وأضاف السيناتور الأمريكي "إذا كانت التقارير الإعلامية دقيقة حول دخول تركيا لشمالي سوريا، فهذا بمثابة كارثة يجري إعدادها".

وقبل يومين، طالب جراهام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعدول عن قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، معتبرا أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

وقال السيناتور المقرب من ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا طبقت هذه الخطة التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين".

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وأعرب جراهام عن أمله بفرض عقوبات على تركيا "إذا لزم الأمر" في حال مهاجمتها للأكراد.

واعتبر جراهام أن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا يعني "التخلي عن حلفائنا الأكراد وتسليم سوريا إلى روسيا وإيران وتركيا وهو يطلق العنان لكل إسلامي متطرف، ووضع السلاح في يد الأشرار لتدمير الرجال الطيبين".

وحذر جراهام من أن قرار ترامب "يضمن عودة تنظيم "داعش"، كما أن التخلي عن الأكراد سيكون وصمة على شرف أمريكا".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، عن انطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا.

وأكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا أن باريس ولندن ستدعوان لجلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.