علمت "النشرة" أن "وزير الإعلام ​جمال الجراح​ قد طلب من ​زياد حرفوش​ زيارته في مكتبه في الوزارة".

والجدير بالذكر أن اسم حرفوش كان قد ارتبط بخلافة مديرة ​الوكالة الوطنية للاعلام​ ​لور سليمان​ بعد بقائها في عملها وفق مبدأ الاستمرارية دون تعيينها بالأصالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وزير الإعلام طلب من زياد حرفوش المطروح لإدارة الوكالة الوطنية زيارته في مكتبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.