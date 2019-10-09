سرحان التقى وفدا من مركز جنيف لإدارة قطاع الأمن وعرض معه سبل التعاون

التقى وزير ​العدل​ ​البرت سرحان​ وفدا من مركز جنيف لإدارة قطاع ​الأمن​ DECAF وبحث معه في مجالات التعاون بين المركز والوزارة وتبادل وجهات النظر حول سبل حوكمة الأمن في ​لبنان​.

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