 مستشار رئيس برلمان إيران: عملية تركيا العسكرية شمالي سوريا تزيد أوضاع المنطقة تعقيدا

أكّد مستشار رئيس ​البرلمان الإيراني​ ​حسين أمير عبد اللهيان​ أن "العملية العسكرية التركية شمالي ​سوريا​ تزيد أوضاع المنطقة تعقيدا وهي تتعارض مع الأمن الإقليمي"، مشيرًا الى أن "الطريقة لتأمين أمن الحدود تتمثل في احترام السلامة الإقليمية للجهات والتفاوض والاتفاق، وفي أعقاب الحملة العسكرية في المنطقة مباشرة تصاعد الأزمة، وتخلق موجة جديدة من اللاجئين وتزايد الإرهاب".

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