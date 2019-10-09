وفد من الجمعيات الايطالية زار جمعية عدل ورحمة واطلع على عملها وبرامجها

قام وفد من جمعيات ​المجتمع المدني​ الإيطالية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة الجمعيات التي تعمل في السجون ومن ضمنها جمعية "عدل ورحمة، بزيارة لمراكز الجمعية.

بدأت الزيارة بإجتماع مع المسؤولين عن مشروع DROIT في الجمعية الذي تموله مؤسسة ARCS الإيطالية. عرضت جمعية "عدل ورحمة" عملها الميداني والحقوقي ونشاطاتها، وقدمت شرحا مفصلا للعمل الميداني داخل السجون، وقانون السجون وحقوق ​السجناء​.

ثم انتقل الوفد إلى " بيت الاستقبال" في ​الرابية​ التابع للجمعية.

جرى عرض ما تقوم به الجمعية ودور "البيت" في متابعة إعادة تأهيل الأشخاص المهمشين في المجتمع".

وزار الوفد مركز الجمعية في ​رومية​ مطلعا ومستفسرا من فريق العمل عن البرامج والمشاريع.

وأكد رئيس الجمعية الاب نجيب بعقليني "أهمية التعاون بين الجهات المانحة والجمعيات العاملة في السجون". واثنى على "الخطوات التي قام بها القيمون على مشروع droit الإيطالي والجمعية والذي يصب في خدمة المساجين والمهمشين". وحيا "جميع العاملين على المشروع من أفراد جمعية Ajem المثابرين بنشاط بهدف خدمة السجناء وتوفير حاجاتهم من دون منة".

وشدد على "أهمية خلق مناخات مؤاتية داخل السجون من اجل المساهمة في عملية التأهيل". وذكر بحقوق المساجين مطالبا بتحسين "أوضاعهم" على جميع الصعد، وشكر مؤسستي ARCS وARCI.".

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