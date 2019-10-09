الجراح: بحثنا في لجنة الاصلاحات بقانون الجمارك والتهرب الضريبي والمناقصات العامة وبخطة الكهرباء

أعلن وزير الاعلام ​جمال الجراح​ "ان لجنة الاصلاحات الوزارية بحثت في الاصلاحات التي سنضمّنها في ​الموازنة​ وتلك التي سنحيلها بقوانين الى ​مجلس النواب​"، مؤكدا ان "سنقوم بجهدنا للانتهاء من الموازنة في موعدها المحدد قبل 15 الجاري، والمناخ جدي وايجابي للحد الاقصى".

ولفت الجراح بعد انتهاء اجتماع للجنة الوزارية المخصصة لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، الى "ان تم البحث في قانون ​الجمارك​ والتهرب الضريبي والمناقصات العامة وفي ​خطة الكهرباء​، وغدًا نستكمل النقاشات بعد الحصول على الأرقام لنرى ماذا سنضمّن الموازنة وماذا سنرسل الى ​المجلس النيابي​".

وكشف أنه "زار المدعي العام المالي سابقاً وكان أيضا وزيراً"، واوضح له "كل الملابسات في وزارة الاتصالات"،مشيرا الى "ان الاستدعاء شابه بعض الخلل ولذلك امتنعت عن الحضور، ونعمل على معالجته، على امل ان تنتهي الامور كما يجب".