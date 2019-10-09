مكتب ميقاتي: يتعرض لحملات اعلامية متكررة بغرض الابتزاز الرخيص

لفت المكتب الاعلامي لرئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ إلى أن "ميقاتي يتعرض لحملات اعلامية متكررة بغرض الابتزاز الرخيص، آخرها عبر إحدى الصحف التي تنشر ​مقالات​ تتضمن اخبارا ملفقة واساءات بحقه وبحق عائلته ولأن دولته آل على نفسه، منذ دخوله الشان العام، عدم الدخول في السجالات والترهات واللجوء دائما الى ​القضاء​ الذي هو الحكم في هذا المجال، فقد تقدم بشكوى قضائية لتبيان الحقائق ووضع الامور في نصابها الصحيح، مع العلم أن الصحيفة التي تهاجم دولة الرئيس اليوم ، كانت اعتذرت سابقا وعلنا على صفحتها الاولى عن فعل مشابه، لكن تكرار الاساءات الشخصية وبث ​الاخبار​ المختلقة أوجب اللجوء مجددا الى القضاء".

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