النيابة الالمانية: إحالة قضية إطلاق النار في هاله على نيابة مكافحة الإرهاب

أعلن المتحدث باسم مكتب النائب العام الألماني ان نيابة ​مكافحة الإرهاب​ الألمانية تسلمت التحقيق في ​إطلاق النار​ أمام كنيس ومطعم تركي في مدينة هاله الألمانية، مشيرا الى انه "تم اتخاذ هذه الخطوة نظرا الى الأهمية الإستثنائية لهذه القضية التي اشتملت على اعمال عنف تؤثر على ​الأمن الداخلي​ لجمهورية ​ألمانيا​ الاتحادية".

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