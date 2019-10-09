قوات سوريا الديمقراطية توقف عملياتها ضد تنظيم داعش نتيجة الهجوم التركي

أفادت وكالة ​رويترز​ نقلا عن مصادر أميركية وكردية، ان ​قوات سوريا الديمقراطية​ المدعومة من ​واشنطن​، أوقفت عملياتها ضد ​تنظيم داعش​، نتيجة الهجوم التركي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "ربيع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب"