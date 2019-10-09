إدارة ترامب تعقد جلسة إحاطة سرية للكونغرس بشأن شمال سوريا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ستنظم يوم غد الخميس إحاطة سرية لإطلاع أعضاء غرفتي ​الكونغرس​ على تطورات الوضع في شمال ​سوريا​". ونقلت الوكالة عن موظف مطلع في الكونغرس تأكيده أن "الموجز السري رفيع المستوى ستجريه النائبة الأولى لمساعد ​وزير الدفاع الأميركي​ للشؤون الأمنية الدولية كاتي ويلبارغر". وتعرض الرئيس ترامب لانتقادات شديدة اللهجة من قبل كبار المشرعين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، لقراره عدم منع ​تركيا​ من شن عملية عسكرية جديدة انطلقت اليوم في شمال شرق سوريا ضد "​وحدات الحماية الكردية​"، أكبر حليف للولايات المتحدة على الأرض في حربها ضد "داعش" في سوريا.

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