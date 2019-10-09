مسؤول بالبحرية الايرانية: الزوارق السريعة الايرانية ترعب العدو

اكد قائد سلاح البحرية ب​الحرس الثوري​ الاميرال ​علي رضا تنكسيري​ ان "الزوارق السريعة الايرانية ظاهرة ارعبت العدو"، مشيرا الى ان "هذه الزوارق تبلغ سرعتها ضعفي سرعة القطع ​البحرية الاميركية​"، لافتاً إلى ان "بحرية الحرس الثوري، ومن اجل امتلاك الاقتدار العسكري قامت بتصنيع الزوارق السريعة".

ولفت إلى "إننا حققنا 10 أضعاف من التطور منذ الملتقى الأول، ومنذ العام الماضي زادت المقالات بنسبة 6 في المئة عن العام الماضي"، مشيراً إلى أنه "تم تقديم 389 مقالة الى الملتقى الحالي"، مضيفا "تعاونت معنا كل من جامعة الامام الخامنئي ومنظمة الصناعات البحرية وجامعة ​طهران​ وجامعة شريف التكنولوجية وجامعة مالك الاشتر ومنظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي بالحرس الثوري في عقد هذا الملتقى وتقديم المقالات".

واشار الى انه "تم تحقيق تطور كبير في مجال الزوارق السريعة خلال هذه الفترة"، مضيفا "يجب علينا تحقيق المزيد من التطور في المجال البحري في السنوات المقبلة"، لافتاً إلى "اتخاذ خطوات واسعة جدا بخصوص محركات القطع البحرية"، مفيداً بانه "قريبا سوف يسمع الشعب الايراني أخبارا جيدة حول سلاح بحرية الحرس الثوري".

واوضح انه "تم اتخاذ خطوات جيدة في مجال تزويد القطع البحرية بمحركات نفاثة"، مضيفا: "اليوم نحن مختلفون تماما عن الأمس، ويمكننا من خلال الزوارق السريعة توجيه ضربات قوية للاستكبار العالمي"، مشيراً إلى انه "لحد الآن تم توجيه 6 صفعات قوية الى الاميركيين"، لافتاً إلى أن "سرعة زوارقنا البحرية كان ابان فترة الدفاع المقدس تبلغ 25 عقدة بحرية في الساعة كحد اقصى، وحاليا بلغت هذه السرعة 90 عقدة".