كشف سفير بلجيكا في ​الأمم المتحدة​ عن أن "الدول الأوروبية في ​مجلس الأمن​ ستدعو لاجتماع للمجلس بشأن الوضع شمالي ​سوريا​"، مشيرًا الى أن "الاجتماع قد يعقد الخميس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير بلجيكا: اجتماع مجلس الأمن المحتمل بشأن الوضع في شمالي سوريا قد يعقد الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.