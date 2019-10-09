وزير خارجية الجزائر: تركيا تدعم موقفنا بشأن الأزمة في ليبيا

أكد وزير الخارجية ​الجزائر​ي، صبري بوقادوم أن "​تركيا​ تدعم موقف الجزائر الداعي إلى حل سياسي في ​ليبيا​، وإبعاد المنطقة عن الأجندات الأجنبية التي لا تخدم مصالح شعوبها"، مشيراً إلى "دعم تركيا للدور الذي تلعبه الجزائر في استتباب ​الأمن​ في منطقة الساحل الإفريقي"، لافتاً إلى "جهود الجزائر في استعادة السلم والأمن في مالي".

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