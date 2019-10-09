شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الشعب المصرى يعطينا المثل فى الصبر من أجل بناء الدولة الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى يستحق التحية ويعطينا المثل فى الصبر من أجل بناء الدولة الحديثة، مطالباً الحكومة بوضع برنامجاً يعرض على المجلس خلال أسبوع يشتمل على قرارات تتعلق بالمظلة الاجتماعية للفئات المتوسطة والأكثر فقراً.

وأضاف نصر الدين، أن الشعب المصرى يعلم أيضا أن ما يحدث من إصلاحات بالبلاد هى من أجل مصلحة الأجيال المقبلة، والاستثمارات التى وجهت لصالح الطرق استفاد منها المواطن، متابعاً: بفضل المحاور الجديدة الوقت الذى كان يستغرقة للذهاب إلى مشوارة فى 3 ساعات أصبح فى ساعه فقط".

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وأشار نصر الدين، إلى أهمية إعادة هيكلة المصانع الـ3 بحلوان والتى تعد بمثابة قلاع للصناعة، ومنها شركة الحديد والصلب، شركة النصر للسيارات، والتى كان يعمل بهم 140 ألف شخص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاسئلة الموجهة إلى وزير المالية.