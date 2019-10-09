شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى الصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور عدد من وزراء الحكومة، مطالبات من النواب بالعمل على تفاعل الحكومة مع مشكلات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن فى مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحى والمرافق وغيرها.

من جانبه، طالب النائب محمد عطا سليم، الحكومة بوضع خطة لحل مشكلة تقنين وضع اليد، وأن تتقدم بتعديل تشريعى يسمح بعمل مسح شامل لكل المناطق على مستوى الجمهورية لتحديد العقارات والأراضى التابعة للدولة ويوجد وضع يد عليها، وتيسير إجراءات التقنين.

ودعا "سليم"، الحكومة إلى التواصل مع النواب والتفاعل إيجابيا مع طلباتهم الخاصة بمصالح المواطنين، قائلا: "لا يوجد تعاون بين السلطات، إنما يوجد فصل بين السلطات، الحكومة فى وادى وإحنا فى وادى"، وانتقد "سليم"، وزيرة الصحة، واتهمها بعدم التعاون مع النواب.

وطالب بأن يكون موضوع الندب بين الوزارات بشكل مباشر من خلال وزارة المالية أو بقرار من رئيس الوزراء لضمان سرعة التنفيذ.

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وتحفظ رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، على كلمة من النائب محمد عطا سليم، عندما قال "لدينا مذكرة قانونية بخصوص ملف سد النهضة"، قائلا له: "مش أى حد يكتب كلمتين ونصين من القانون يقول مذكرة قانونية، هذا الموضوع أغلقنا المناقشة فيه وشكلنا لجنة خاصة لدراسته وكلها أساتذة قانون".

فيما طالب النائب اللواء نور الدين عبد الرازق، نائب دائرة طما بمحافظة سوهاج، بحل مشكلات الصحة وتحسين الخدمة لتكون على المستوى اللائق، وطالب بالإسراع فى إنشاء قسم شرطة طما، وتوفير مياه الرى فى مركز طما.

بينما طالب النائب حسن شاكر، نائب أسوان، بتطوير المستشفيات فى أسوان ودعم منظومة الصحة لتوفير الخدمة اللائقة للمرضى، وحل مشكلة مزراعى قصب السكر.

فيما، قال النائب رحمى بكير، نائب شمال سيناء، إن هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكن الحكومة لا تتخذ الإجراءات اللازمة ليشعر المواطن بهذه الإنجازات.

وطالب "بكير"، بعودة العمل بمحكمة العريش لسرعة إنجاز القضايا، وإنشاء مدارس فى شمال سيناء لتخفيف التكدس بالمدارس، كما طالب بإعادة المواطنين المستحقين المحذوفين من معاش تكافل وكرامة خاصة فى ظل ارتفاع معدل البطالة، وكذلك طالب بإعادة العمل فى ميناء العريش حتى يتمكن الصيادين من توفير فرص عمل لهم.