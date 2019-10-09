شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان:"محدش يقدر يلوى دراعى..ورفع الحصانة عن أى نائب يخالف اللائحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توعد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أى نائب يخرج عن نظام الجلسة ويرتكب أى تصرفات تخالف اللائحة الداخلية للمجلس، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده فورا، حتى لو وصلت لرفع الحصانة عنه فى ذات الجلسة.

وشهدت الجلسة انفعال رئيس المجلس بسبب محاولات بعض الأعضاء للحصول على الكلمة أثناء مناقشة ملف أزمة سد النهضة الإثيوبى، رغم أنه تم إعلان غلق النقاش بشأنه وإحالة بيانات رئيس الحكومة ووزيرا الخارجية والرى بشأن هذا الملف للجنة خاصة لدراستها، كما انفعل رئيس المجلس بسبب تواجد بعض الأعضاء فى وسط القاعة والتفافهم حول الوزراء للحصول على توقيعات على طلباتهم، طالبا من الوزراء عدم توقيع أى طلب للنواب أثناء الجلسة.

Advertisements

وقال "عبد العال": "أقسم بالله من يخالف أو يرتكب أى تصرف خارج عن اللائحة سأتخذ الإجراءات القانونية طبقا للائحة فورا، وأى نائب يخرج عن الإطار القانونى ونظام الجلسة سأرفع الحصانة عنه فورا، أنا لا أقبل أى تهديد، لا ثقافتى ولا البيئة اللى جاى منها تقبل بذلك، ومفيش بنى آدم كائنا من كان يستطيع أن يلوى ذراعى، وهذه التصرفات سأضعها تحت بصر مكتب المجلس، وأقسم بالله العظيم لأرفع الحصانة فى ذات الجلسة واتخذ الإجراءات فورا".