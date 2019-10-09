شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يوجه "دستورية النواب" بالانعقاد الفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإنعقاد فوراً.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاسئلة الموجهة إلى وزير المالية.

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وشهدت الجلسة انفعال رئيس المجلس بسبب محاولات بعض الأعضاء أخذ الكلمة للحديث فى ملف أزمة سد النهضة الإثيوبى، رغم أنه تم إعلان غلق النقاش بشأنه وإحالة بيانات رئيس الحكومة ووزيرى الخارجية والرى بشأن هذا الملف للجنة خاصة لدراستها، كما انفعل رئيس المجلس بسبب تواجد بعض الأعضاء فى وسط القاعة والتفافهم حول الوزراء للحصول على توقيعات على طلباتهم، طالبا من الوزراء عدم توقيع أى طلب للنواب أثناء الجلسة.