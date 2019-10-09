شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يطالب بسرعة حل أزمة تحديث بيانات "تكافل وكرامة" وإعادة الصرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد سليمان وهدان وكيل البرلمان، تعامل وزارة التضامن الاجتماعى مع ملف تكافل وكرامة، مشيرًا إلى أن الوزارة صدرت مشكلة تحديث البيانات دون سابق إنذار، متابعًا،:"الوزارة قطعت المعاش عن الكثيرين فجأة بحجة تحديث البيانات، وهو ما أثر سلبيًا على المواطنين فى الدوائر"، مطالبًا بسرعة حل المشكلة وإعادة صرف المعاش.
وطالب النائب أحمد أبو خليل فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة، بفصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول، وجعلها هيئة اقتصادية، متابعًا: "الصيادون لديهم مشكلة كبيرة، من عام 99 لم يتم تجديد أى رخصة".
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