شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ندعم الرئيس فى إجراءات حماية حقوق مصر التاريخية بمياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن حقوق مصر التاريخية ثابتة فى حوض النيل منذ عقود ولن يستطيع أحد المساس بها منها وأن مصر خاضت عدد من جولات المفاوضات الجاده التى تحفظ الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.

وشدد خلف الله فى بيان صحفى، على الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ أى إجراءات أو تدابير لحماية حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، والتأكيد على وقوف 100 مليون مصرى خلف الرئيس فى حقهم المائى التاريخى من حوض النيل، وأن الإجراءات التى اتخذها رئيس الجمهورية بشأن ملف سد النهضة تؤكد حرصه على الحقوق التاريخية وأن مصر تسير وفق سياسة عالمية ثابتة ركائزها الهدوء والانجاز فى حل جميع المشاكل العالقة.

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وطالب خلف الله، أثيوبيا بضرورة العوده لاتفاق المبادى الذى وقع فى 2015 بين الدول الثلاثه الذى يؤكد على الحقوق التاريخية للدولة المصرية، وكذلك تفعيل المادة العاشرة التى تؤكد على ضرورة اللجوء إلى وسيط دولى حال اختلاف الأطراف الثلاثة وأن العلاقات المصرية الأثيوبية تاريخية وتمتد لعهود قديمة ولم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية .