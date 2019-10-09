ترقب إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة

ينتظر، اليوم الأربعاء، أن تكشف ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ سيغادر عدد من الوزراء الحاليين مناصبهم، وستعرف الحكومية برمتها تعديلا في هيكلتها.

وفي غياب أي تصريح رسمي، ينتظر أن يستقبل الملك، اليوم، وقبل ترأسه للمجلس الوزاري، الوزراء الجدد، ويعين الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع للموقع إن وزراء حكومة سعد الدين العثماني، الذين سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة تمت دعوتهم إلى المجلس الوزاري، يوم غد الخميس، بينما لم توجه الدعوة إلى الوزراء المغادرين لسفينة الحكومة.

والمصدر ذاته أوضح أن الوزراء الجدد، الذين سيلتحقون بسفينة الحكومة الجديدة وجهت إليهم الدعوة، أيضا، لحضور المجلس الوزاري.

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وعقد، صباح أمس الثلاثاء، مجلس حكومي استثنائي، تضمن نقطة وحيدة، تمهيدا لعقد مجلس وزاري، يوم الغد.

والمجلس الحكومي، أمس، تضمن عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأوضح المصدر أن الطابع الاستعجالي لعقد المجلس الحكومي، أملته برمجة مجلس وزاري، سيترأسه الملك، من بين ما سيتضمن جدول أعماله، عرض توجهات مشروع قانون المالية والمصادقة عليها.