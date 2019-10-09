نجم برشلونة: ” كريستيانو رونالدو اتصل بي للانضمام إلى يوفنتوس”

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم فريق برشلونة الإسباني، بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال النجم الكرواتي في تصريح لصحيفة “24 sata” الكرواتية، إنه يرغب فعلا في البقاء في برشلونة، لكنه يريد أن يلعب أكثر، وألا يقضي الوقت يتجول في المدينة أو الشاطئ، في إشارة إلى قرار المدرب في أكثر من مناسبة إجلاسه في دكة الاحتياط.

وأكد نجم منتخب كرواتيا، في المناسبة ذاتها، بأنه كان قريب جدا من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، الصيف الماضي، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” لقد تلقيت اتصالا من كريستيانو رونالدو من أجل الانضمم للفريق، لقد أخبرني بأن جميع اللاعبين يرغبون في أن أكون بينهم”.

وأضاف: ” أنتهم تعلمون نهاية القصة، برشلونة اشترط 50 مليون يورو، وفشلت المفاوضات”.