إقليم تطوان.. وفاة رئيس جماعة صدينة بعد إصابته بجلطة دماغية

توفي، قبل قليل، في إحدى مستشفيات العاصمة الرباط، عبد الرحمن كريكش، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، ورئيس الجماعة القروية صدينة، التابعة لإقليم تطوان.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن كريكش أصيب قيد حياته بجلطة دماغية، أول أمس الاثنين، ما اضطر أهله إلى نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة الرباط لتلقي العلاجات الضرورية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن كريكش يعتبر من بين القياديين في حزب التقدم والاشتراكية، حيث تقلد العديد من المسؤوليات، من بينها رئاسة المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمنتخبي حزب الكتاب.