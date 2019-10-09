أسرة الفنان طلعت زكريا تكشف سبب وفاته.. وفنانون يتخلفون عن حضور مهرجان لتشييع جنازته

كشفت أسرة الفنان المصري، طلعت زكريا، أن الفقيد توفي بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد في الأيام الأخيرة.

وكشفت عائلة النجم الراحل، الذي توفي، أمس الثلاثاء، لنقابة الممثلين المصريين، أنه نقل إلى المستشفى، بسبب تدهور حالته الصحية، وتم اكتشاف أن الالتهاب الرئوي الحاد أثر في الكبد، والكلي.

وحرص عدد من الفنانين على تشييع جنازة طلعت زكريا، اليوم الأربعاء، متخلفين عن حضور فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي افتتح، أمس.

ومن بين الفنانين، الذين حضروا جنازة طلعت زكريا، إلهام شاهين، ووفاء عامر، والإعلامية بوسى شلبى، ومحمود قابيل، ومحمد لطفى، وطارق عبد العزيز، وآخرون.