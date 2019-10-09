خليلوزيتش عن مباراتي ليبيا والغابون: أنا في مرحلة الاكتشاف ونواجه مجموعة من الصعاب – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

قر وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي لكرة لقدم، بمواجهة “الأسود” لمجموعة الصعوبات، قبل مباراتي ليبيا والغابون الوديتين القادمتين، وذلك بسبب غياب مجموعة الأسماء المهمة بسبب الإصابة، سواء تلك التي قدمت للمغرب، أول تلك التي عجزت عن ذلك.

وقال خليلوزيتش، في الندوة الصحفية التي عقده، صباح اليوم، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، إن مجموعة من الأسماء التي كان يعول عليها، أن تكون حاضرة في المباراتين، لن تكون كذلك بسبب الإصابة، على غرار حكيم زياش، أشرف حكيمي، رومان سايس، نصير المزراوي، نبيل درار، سليم أمل الله، فؤاد شفيق، ويونس بلهندة.

وصرح قائلا: ” هذا التجمع عرف مجموعة من المتغيرات، عدد من الغيابات والإصابات، لذلك كنت مطالبا بالمناداة على لاعبين جدد، آخرهم كارسيليا الذي سيلتحق بنا البوم”.

وأضاف: ” هذه مرحلة الملاحظة، لذلك أنا أعمد على اعتماد مجموعة من الأسماءالجديدة، وهي الأسماء التي ستكتشفونها، وسنحسم في اللاعبين الأساسيين بداية نونبر، قبل انطلاق المباريات الرسمية”.

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وأوضح: ” بعد أن غادرتنا مجموعة من الأسماء المجربة،ـالتي قررت الاعتزال، هي الفرصة الآن من أجل إعداد مجموعة جديدة، منسجمة وطموحة”.

أما بخصوص اختيار مدينتي وجدة وطنجة، فقد أكد المدرب السابق لمنتخب اليابان، قائلا: ” اخترت وجدة وطنحة، لأنه من الواجب أن نقترب من كل الجماهير وألا نلعب في الدار البيضاء فقط، نحن في إطار إعداد وبناء فريق جديد، بطموح جديد، لذلك فإن هذه المباريات هي فرصة ثمينة لنا من أجل تحقيق هذه الأهداف، ونكون بالقرب من كل عشاق الأسود”.

إليكم تصريح خليلوزيتش: