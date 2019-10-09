اللد: مصرع طفل في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي طفل (١٢ عاما)، من مدينة اللد، مصرعه، في حادث طرق، وقع مساء اليوم، الأربعاء.
وفي التفاصيل، جاء أن الطفل كان يمتطي دراجة هوائية، حين صدمته دراجه نارية، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة.
ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، ونقلت الطفل إلى المستشفى، ليتم الإعلان عن وفاته لاحقًا متأثرًا بجروحه.
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