"سوريا الديمقراطية": 25 مقاتلة تركية تقصف المدن الحدودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، إنه تم رصد 25 طائرة حربية تركية تقصف المدن السورية الواقعة على الحدود.

وأكدت "قسد" أنه تم قصف مواقع عسكرية ومدنية بمناطق تل أبيض ورأس العين والقامشلي وعين عيسى السورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء العملية العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة هذا البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وتزامن إعلان أردوغان مع سماع دوي انفجارات في بلدة رأس العين السورية، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.



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وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد.



وطالب بالي بإنشاء "منطقة حظر طيران" لإيقاف الهجوم التركي على سوريا.



وأكدت وكالة الأنباء السورية، "شن القوات التركية قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".